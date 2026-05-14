Cisco vola al Nasdaq: conti 3° trimestre oltre attese, rialzo outlook e tagli al personale

(Teleborsa) - Grande giornata per Cisco Systems , che sta mettendo a segno un rialzo del 13,11% al Nasdaq, dopo aver annunciato una profonda ristrutturazione che prevede la focalizzazione su business a più alta crescita come quello dell'intelligenza artificiale. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza una trendline rialzista più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones, suggerendo una maggiore appetibilità da parte del mercato.



L'azienda ha annunciato che contabilizzerà oneri per 1 miliardo di dollari per indennità di licenziamento e altri costi ed ha anche annunciato una riduzione dell'organico di 4.000 unità nel quarto trimestre, pari al 5% della forza lavoro. Circa 450 milioni saranno contabilizzati nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2026, mentre la parte restante sarà contabilizzata nell'anno fiscale 2027.



Frattanto, Cisco ha chiuso il suo terzo trimestre fiscale con un fatturato in aumento del 12% a 15,8 miliardi di dollari, superiore alle previsioni, e un utile per azione di 1,06 dollari, oltre il consensus.



Grazie ai risultati positivi, Cisco ha migliorato l'outlook e prevede ora un fatturato compreso tra 62,8 e 63 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2026, in miglioramento rispetto alla precedente previsione di 61,2-61,7 miliardi di dollari. Prevede poi una crescita delle vendite del 14,5% su base annua nel quarto trimestre dell'anno fiscale, quasi il doppio della stima degli analisti, pari al 7,8%.





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