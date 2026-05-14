New York: seduta molto difficile per SanDisk
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società americana produttrice di hardware, che esibisce una perdita secca del 4,10% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SanDisk, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.440,5 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.348,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.309,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```