Nvidia in denaro (+4,4%) su attesa nuovi ordini dalla Cina

(Teleborsa) - Seduta effervescente per Nvidia , che passa di mano con +4,4%, galvanizzata dall'attesa di possibili ordini dalla Cina. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al chipmaker rispetto all'indice di riferimento.



Il Ceo Jensen Huang è parte della delegazione di uomini d'affari che accompagna Trump in Cina e questo ha alimentato le aspettative di nuovi ordini per il colosso dei chip per l'Intelligenza Artificiale, specie dopo una indiscrezione di Reuters secondo cui gli Stati Uniti avrebbero autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare l'H200, il secondo chip più potente di Nvidia.



Le implicazioni di breve periodo di Nvidia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 238,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 231,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 245,5.





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