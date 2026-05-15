Milano 15:44
49.053 -1,99%
Nasdaq 15:44
29.096 -1,64%
Dow Jones 15:44
49.569 -0,99%
Londra 15:44
10.191 -1,76%
Francoforte 15:44
23.953 -2,06%

Cambi: euro a 0,8712 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8712 sterline alle 15:41
Euro a 0,8712 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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