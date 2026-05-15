Milano 15:44
49.053 -1,99%
Nasdaq 15:45
29.085 -1,67%
Dow Jones 15:45
49.552 -1,02%
Londra 15:45
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Francoforte 15:44
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Cambi: euro a 1,1628 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1628 dollari alle 15:41
Euro a 1,1628 sul dollaro alle 15:41.
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