New York: calo per Nvidia

(Teleborsa) - Rosso per il chipmaker , che sta segnando un calo del 3,78%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,25%, rispetto a +0,03% dell' indice americano ).





Le implicazioni di breve periodo della società di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 229,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 224. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 235,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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