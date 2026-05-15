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PALLADIUM del 14/05/2026

Finanza
PALLADIUM del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 5,10%.

Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.415,2 con area di resistenza individuata a quota 1.492,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.389,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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