PALLADIUM del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 5,10%.
Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.415,2 con area di resistenza individuata a quota 1.492,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.389,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)