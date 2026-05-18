Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Allunga timidamente il passo il FTSE Mid Cap, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61.154. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59.742. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.567.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)