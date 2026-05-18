New York: andamento sostenuto per Qualcomm
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia tech statunitense, che lievita del 3,70%.
L'andamento di Qualcomm nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Qualcomm evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 210,4 USD. Primo supporto a 193,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 184,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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