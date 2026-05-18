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New York: positiva la giornata per C.H.Robinson

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per C.H.Robinson
Rialzo marcato per il fornitore di servizi logistici, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
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