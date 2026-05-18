New York: ServiceNow, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di ServiceNow sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 103 USD. Possibile una discesa fino al bottom 99,02. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 107.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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