Stellantis e Accenture, partnership per produzione guidata dall'AI con tecnologie NVIDIA
(Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato l'intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture per accelerare l'utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall'intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie NVIDIA, all'interno della propria rete produttiva globale.
Il progetto unisce l'esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nell'ambito della physical AI e della manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e le librerie Omniverse di NVIDIA.
Stellantis utilizza repliche virtuali ad alta fedeltà dei propri stabilimenti per ottimizzare le operazioni in tempo reale grazie ad analisi generate dall'IA, accelerare i processi di industrializzazione validando le soluzioni prima della loro implementazione fisica, migliorare la qualità attraverso il monitoraggio predittivo e ridurre i rischi lungo l'intera catena produttiva. Le prime implementazioni saranno avviate in alcuni stabilimenti selezionati, con l'obiettivo di valutarne l'impatto in termini di creazione di valore e scalabilità sull'intera rete industriale globale, a partire da progetti pilota in Nord America previsti nel 2026.
"Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis - ha dichiarato Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis - Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti".
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