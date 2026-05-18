Stellantis e Accenture, partnership per produzione guidata dall'AI con tecnologie NVIDIA

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato l'intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture per accelerare l'utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall'intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie NVIDIA , all'interno della propria rete produttiva globale.



Il progetto unisce l'esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nell'ambito della physical AI e della manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e le librerie Omniverse di NVIDIA.



Stellantis utilizza repliche virtuali ad alta fedeltà dei propri stabilimenti per ottimizzare le operazioni in tempo reale grazie ad analisi generate dall'IA, accelerare i processi di industrializzazione validando le soluzioni prima della loro implementazione fisica, migliorare la qualità attraverso il monitoraggio predittivo e ridurre i rischi lungo l'intera catena produttiva. Le prime implementazioni saranno avviate in alcuni stabilimenti selezionati, con l'obiettivo di valutarne l'impatto in termini di creazione di valore e scalabilità sull'intera rete industriale globale, a partire da progetti pilota in Nord America previsti nel 2026.



"Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis - ha dichiarato Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis - Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti".







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