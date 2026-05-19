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Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro / Dollaro USA, che chiude con una variazione percentuale dello 0,33%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,168. Primo supporto individuato a 1,163. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,173.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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