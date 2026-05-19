GOLD del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Sessione moderatamente positiva quella del 18 maggio, per il metallo giallo, che termina gli scambi in salita a 4.567,2.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.507,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.658 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.447.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)