New York: andamento sostenuto per SanDisk

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società americana produttrice di hardware , che avanza bene del 3,71%.



La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.423,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.309,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.237,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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