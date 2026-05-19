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New York: andamento sostenuto per SanDisk

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per SanDisk
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società americana produttrice di hardware, che avanza bene del 3,71%.

La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.423,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.309,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.237,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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