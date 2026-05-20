Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,43%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,1592. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,1642. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,1576.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)