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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Seduta in ribasso per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un decremento dello 0,77%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE Mid Cap confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60.591 con primo supporto visto a 59.456. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 58.935.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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