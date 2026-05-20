Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Seduta in ribasso per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un decremento dello 0,77%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE Mid Cap confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60.591 con primo supporto visto a 59.456. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 58.935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)