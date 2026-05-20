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Dow Jones 16:47
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Londra 16:47
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8653 sterline alle 15:41
Euro a 0,8653 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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