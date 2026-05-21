New York: SanDisk in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società americana produttrice di hardware , che tratta in rialzo del 6,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SanDisk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso californiano produttore di memorie flash rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di SanDisk suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 1.524,4 USD e supporto visto a quota 1.407,9. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 1.640,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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