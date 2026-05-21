New York: senza freni ARM Holdings

(Teleborsa) - Protagonista la società tech inglese che progetta chip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,40%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ARM Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 286,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 268. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 305.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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