New York: scambi negativi per PepsiCo

(Teleborsa) - Pressione sulla società di alimenti e bevande , che tratta con una perdita del 3,05%.



La tendenza ad una settimana di PepsiCo è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di PepsiCo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 148,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 153,3, mentre il primo supporto è stimato a 144,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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