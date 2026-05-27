Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
La giornata del 26 maggio chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,06%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,1647. Supporto visto a quota 1,161. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,1684.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)