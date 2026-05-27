Milano 10:58
50.036 +0,27%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 10:58
10.488 -0,03%
Francoforte 10:58
25.343 +0,63%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Chiusura negativa per l'Eurostoxx 50, con un ribasso dell'1,18%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.147. Rischio di eventuale correzione fino al target 5.971. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.323.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```