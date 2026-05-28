Milano 27-mag
49.579 0,00%
Nasdaq 27-mag
29.974 -0,09%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 27-mag
10.505 0,00%
Francoforte 27-mag
25.178 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.509, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.726,7. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.291,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```