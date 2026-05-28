New York: allunga il passo ARM Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per la società tech inglese che progetta chip , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,91%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di ARM Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 355,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 318,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 392,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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