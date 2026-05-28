New York: allunga il passo ARM Holdings
(Teleborsa) - Rialzo per la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,91%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di ARM Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 355,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 318,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 392,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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