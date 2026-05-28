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SILVER del 27/05/2026

Finanza
SILVER del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Giornata pesante quella del 27 maggio per il metallo prezioso, che ha chiuso in calo a 74,63.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 73,47. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 76,94 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 72,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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