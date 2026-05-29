Milano 16:44
49.961 +0,27%
Nasdaq 16:44
30.253 +0,10%
Dow Jones 16:44
50.901 +0,46%
Londra 16:44
10.445 +0,18%
Francoforte 16:44
25.089 -0,01%

Natural Gas (Amsterdam) a 47,08 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 47,08 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 47,08 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```