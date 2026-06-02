New York: andamento sostenuto per Nvidia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il chipmaker , in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Nvidia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 233,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 226,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 239,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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