Milano 9:53
50.340 -0,47%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:53
10.341 -0,32%
24.932 -0,76%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

La giornata del 2 giugno chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,02%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1626, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1653. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1617.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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