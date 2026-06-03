Milano 9:57
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Nasdaq 2-giu
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Dow Jones 2-giu
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Londra 9:57
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Cambi: euro a 185,79 yen alle 08:30

In breve, Finanza
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Euro a 185,79 sullo yen alle 08:30.
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