Milano 17:35
50.038 -1,07%
Nasdaq 22:00
30.571 -0,29%
Dow Jones 22:03
50.687 -1,21%
Londra 17:35
10.332 -0,40%
Francoforte 17:37
24.796 -1,31%

New York: scambi negativi per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Nvidia
Ribasso composto e controllato per il chipmaker, che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.
Condividi
```