Milano 16:39
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Dow Jones 16:39
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Londra 16:39
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Francoforte 16:39
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Petrolio a 96,5 dollari alle 11:30

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Petrolio a 96,5 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 96,5 dollari per barile alle 11:30.
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