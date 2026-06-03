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PLATINUM del 2/06/2026

Finanza
PLATINUM del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Composto rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,67%.

La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.945,7. Supporto visto a quota 1.930,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.961,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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