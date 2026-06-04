Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 3 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,1581. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,164 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,1562.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)