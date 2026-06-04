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New York: rosso per Verizon Communication

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Verizon Communication
Rosso per il gestore telefonico, che sta segnando un calo del 2,25%.
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