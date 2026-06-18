A New York, forte ascesa per SanDisk

(Teleborsa) - Rialzo per la società americana produttrice di hardware , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SanDisk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso californiano produttore di memorie flash rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.151,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.054,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.993,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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