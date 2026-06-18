Milano 10:38
52.502 -0,18%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:38
10.417 -0,87%
Francoforte 10:39
24.901 -0,14%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Seduta negativa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,89%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1471, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1574. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1436.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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