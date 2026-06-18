Milano 16:31
52.705 +0,21%
Nasdaq 16:32
30.203 +1,79%
Dow Jones 16:32
51.720 +0,44%
Londra 16:32
10.384 -1,19%
Francoforte 16:31
24.979 +0,18%

Cambi: euro a 0,9217 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9217 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9217 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```