Cambi: euro a 0,8668 sterline alle 08:30

Milano 9:58
53.043 +0,67%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:58
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In breve, Finanza
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