Milano 16:16
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Nasdaq 18-giu
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Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 16:16
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Francoforte 16:16
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Cambi: euro a 0,867 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
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Euro a 0,867 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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