Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:06
30.230 -0,58%
Dow Jones 19:06
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Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Analisi Tecnica: indice DAX del 19/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 19/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.043,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.911. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.176,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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