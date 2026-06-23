Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Giornata pressoché debole per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,143.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1414 con area di resistenza individuata a quota 1,1462. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1398.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)