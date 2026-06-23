Milano 12:15
52.222 -1,09%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:15
10.407 -0,30%
Francoforte 12:14
24.869 -1,08%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Giornata pressoché debole per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,143.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1414 con area di resistenza individuata a quota 1,1462. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1398.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```