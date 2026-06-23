Analisi Tecnica: indice DAX del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.216,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.986,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.445,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)