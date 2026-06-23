Milano 12:16
52.227 -1,08%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:16
10.407 -0,30%
Francoforte 12:16
24.875 -1,05%

Analisi Tecnica: indice DAX del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.216,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.986,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.445,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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