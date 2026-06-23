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New York: brillante l'andamento di Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Salesforce
Balza in avanti il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,02%.
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