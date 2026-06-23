New York: nuovo spunto rialzista per Charter Communications
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi di comunicazione a banda larga, in guadagno del 3,54% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Charter Communications rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Charter Communications mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 126,1 USD con area di resistenza individuata a quota 132,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 122,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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