New York: profondo rosso per SanDisk

(Teleborsa) - A picco la società americana produttrice di hardware , che presenta un pessimo -11,82%.



L'andamento di SanDisk nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, il colosso californiano produttore di memorie flash è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.037,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.961,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.113,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```