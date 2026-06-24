Milano 9:10
51.931 -0,18%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 9:09
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Il Cross Euro / Dollaro USA ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1,1384.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1353 con area di resistenza individuata a quota 1,1447. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1321.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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