Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Il Cross Euro / Dollaro USA ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1,1384.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1353 con area di resistenza individuata a quota 1,1447. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1321.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)