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Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 21.33
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/ Cambi: euro a 0,9223 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9223 Franchi svizzeri alle 19:30
In breve
,
Finanza
24 giugno 2026 - 19.30
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Euro a 0,9223 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
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Titoli e Indici
Eur/Chf
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