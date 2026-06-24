Milano
16:00
51.686
-0,65%
Nasdaq
16:00
29.389
+0,14%
Dow Jones
16:00
51.744
+0,15%
Londra
16:00
10.463
+0,32%
Francoforte
16:00
24.666
-0,91%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 16.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.998,76 dollari alle 15:40
Oro: 3.998,76 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
24 giugno 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 3.998,76 dollari l'oncia (-2,71%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.227,61 dollari alle 19:30
Oro: 4.305,74 dollari alle 08:30
Oro: 4.527,71 dollari alle 11:30
Oro: 4.488,79 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-3,42%
Altre notizie
Oro: 4.508,05 dollari alle 15:40
Oro: 4.473,11 dollari alle 19:30
Oro: 4.268,12 dollari alle 11:30
Oro: 4.472,58 dollari alle 15:40
Oro: 4.339,21 dollari alle 11:30
Oro: 4.532,66 dollari alle 08:30
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto