Milano 17:15
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Dow Jones 17:15
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Londra 17:15
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Cambi: euro a 0,9214 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9214 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9214 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
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